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«Реал» победил «Олимпию Милан», Майк Джеймс набрал 35 очков

«Реал» победил «Олимпию Милан», Майк Джеймс набрал 35 очков
Баскетбол / Евролига

Мадридский «Реал» на домашней площадке переиграл «Олимпию Милан» в матче регулярного чемпионата Евролиги. «Реал» неудачно начал матч, в первой четверти уступив с разницей в 14 очков. Второй игровой отрезок изменил тенденцию встречи — за время второй десятиминутки хозяевам паркета удалось отыграть восемь очков и уйти на перерыв уступая всего 6 очков.

Третий игровой отрезок снова остался за мадридским клубом, который к последней четверти сократил отставание до одного очка. Заключительная четверть осталась за «Реалом». Итоговый счёт встречи — 92:89 (19:33, 31:23, 24:19, 18:14) в пользу «Реала».

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Серхио Льюль, набравший 14 очков. Густаво Айон отметился дабл-даблом, набрав 10 очков и совершив 11 подборов. В составе гостей отличился Майк Джеймс, набравший 35 очков.

Евролига. 27-й тур
20 марта 2019, среда. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
92 : 89
(19:33, 31:23, 24:19, 18:14)
Олимпия Милан
Милан, Италия
Реал Мадрид: Льюль - 14, Рэндольф - 13, Айон - 11, Фернандес - 9, Таварес - 9, Томпкинс - 9, Кампаццо - 7, Кэрролл - 7, Тэйлор - 5, Рейес - 4, Козёр - 2, Дек - 2
Олимпия Милан: Джеймс - 35, Недович - 16, Нанналли - 16, Мицов - 8, Тарчевски - 7, Кузминскас - 7, Делла Валле, Чинчиарини, Бернс, Брукс, Джерреллс, Омич
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