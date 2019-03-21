«Реал» победил «Олимпию Милан», Майк Джеймс набрал 35 очков

Мадридский «Реал» на домашней площадке переиграл «Олимпию Милан» в матче регулярного чемпионата Евролиги. «Реал» неудачно начал матч, в первой четверти уступив с разницей в 14 очков. Второй игровой отрезок изменил тенденцию встречи — за время второй десятиминутки хозяевам паркета удалось отыграть восемь очков и уйти на перерыв уступая всего 6 очков.



Третий игровой отрезок снова остался за мадридским клубом, который к последней четверти сократил отставание до одного очка. Заключительная четверть осталась за «Реалом». Итоговый счёт встречи — 92:89 (19:33, 31:23, 24:19, 18:14) в пользу «Реала».



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Серхио Льюль, набравший 14 очков. Густаво Айон отметился дабл-даблом, набрав 10 очков и совершив 11 подборов. В составе гостей отличился Майк Джеймс, набравший 35 очков.