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«Милуоки» в гостях проиграл «Кливленду», «Орландо» разгромил «Нью-Орлеан»

«Милуоки» в гостях проиграл «Кливленду», «Орландо» разгромил «Нью-Орлеан»
Баскетбол / НБА

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Кливленд Кавальерс» на домашней площадке принимал «Милуоки Бакс» и победил со счётом 107:102 (30:24, 28:23, 23:34, 26:21).

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2018/19

Самым результативным игроком в составе победителей стал Коллин Секстон, набравший 25 очков. Дабл-дабл оформил форвард «Бакс» Крис Миддлтон (26 очков, 12 подборов). Близок к трипл-даблу был Эрик Бледсо, в активе которого 24 очка, 8 подборов и 8 передач.

В параллельном матче «Орландо Мэджик» дома разгромил «Нью-Орлеан Пеликанс» — 119:96 (39:25, 29:21, 30:21, 21:29). Для «Пеликанс» это поражение стало седьмым в последних восьми матчах.

Одним из главных героев встречи стал центровой «Орландо» Никола Вучевич, который отметился дабл-даблом из 15 очков и 17 подборов. 22 очка набрал Эван Фурнье, 20 — у Аарона Гордона.

НБА - регулярный чемпионат
21 марта 2019, четверг. 02:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Милуоки Бакс
Милуоки
НБА - регулярный чемпионат
21 марта 2019, четверг. 02:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
119 : 96
(39:25, 29:21, 30:21, 21:29)
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Орландо Мэджик: Фурнье - 22, Гордон - 20, Росс - 19, Вучевич - 15, Огастин - 13, Айзек - 8, Берч - 7, Грант - 5, Картер-Уильямс - 4, Ивунду - 4, Джефферсон - 2, Мартин, Фразьер
Нью-Орлеан Пеликанс: Джонсон - 18, Кларк - 17, Джексон - 14, Окафор - 9, Пэйтон - 7, Диалло - 7, Миллер - 7, Уильямс - 7, Рэндл - 6, Дайр. Бертанс - 4, Т. Уильямс, Дэвис, Хилл
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