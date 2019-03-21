«Милуоки» в гостях проиграл «Кливленду», «Орландо» разгромил «Нью-Орлеан»

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Кливленд Кавальерс» на домашней площадке принимал «Милуоки Бакс» и победил со счётом 107:102 (30:24, 28:23, 23:34, 26:21).

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2018/19

Самым результативным игроком в составе победителей стал Коллин Секстон, набравший 25 очков. Дабл-дабл оформил форвард «Бакс» Крис Миддлтон (26 очков, 12 подборов). Близок к трипл-даблу был Эрик Бледсо, в активе которого 24 очка, 8 подборов и 8 передач.

В параллельном матче «Орландо Мэджик» дома разгромил «Нью-Орлеан Пеликанс» — 119:96 (39:25, 29:21, 30:21, 21:29). Для «Пеликанс» это поражение стало седьмым в последних восьми матчах.

Одним из главных героев встречи стал центровой «Орландо» Никола Вучевич, который отметился дабл-даблом из 15 очков и 17 подборов. 22 очка набрал Эван Фурнье, 20 — у Аарона Гордона.