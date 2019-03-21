«Филадельфия» обыграла «Бостон», «Юта» в гостях разгромила «Нью-Йорк»

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Филадельфия Сиксерс» на домашней площадке принимал «Бостон Селтикс» и победил со счётом 118:115 (30:39, 28:30, 27:21, 33:25). Для «» эта победа стала шестой кряду.

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2018/19

Главным героем встречи стал центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид, который оформил дабл-дабл из 37 очков и 22 подборов. Самым результативным в составе «Бостона» стал разыгрывающий Кайри Ирвинг, набравший 36 очков.

В параллельном матче «Нью-Йорк Никс» дома с разгромным счётом проиграл «Юте Джаз» — 116:137 (25:39, 22:35, 32:37, 37:26).

30 очков в составе победителей набрал защитник Донован Митчелл. В активе разыгрывающего Рики Рубио 12 очков и 9 передач.