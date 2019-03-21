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«Филадельфия» обыграла «Бостон», «Юта» в гостях разгромила «Нью-Йорк»

«Филадельфия» обыграла «Бостон», «Юта» в гостях разгромила «Нью-Йорк»
Баскетбол / НБА

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Филадельфия Сиксерс» на домашней площадке принимал «Бостон Селтикс» и победил со счётом 118:115 (30:39, 28:30, 27:21, 33:25). Для «» эта победа стала шестой кряду.

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2018/19

Главным героем встречи стал центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид, который оформил дабл-дабл из 37 очков и 22 подборов. Самым результативным в составе «Бостона» стал разыгрывающий Кайри Ирвинг, набравший 36 очков.

В параллельном матче «Нью-Йорк Никс» дома с разгромным счётом проиграл «Юте Джаз» — 116:137 (25:39, 22:35, 32:37, 37:26).

30 очков в составе победителей набрал защитник Донован Митчелл. В активе разыгрывающего Рики Рубио 12 очков и 9 передач.

НБА - регулярный чемпионат
21 марта 2019, четверг. 02:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
118 : 115
(30:39, 28:30, 27:21, 33:25)
Бостон Селтикс
Бостон
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 37, Батлер - 22, Харрис - 21, Редик - 17, Симмонс - 13, Скотт - 4, Эннис - 2, Марьянович - 2, Паттон, Джонсон, Макконнел, Болден
Бостон Селтикс: Ирвинг - 36, Хорфорд - 22, Розир - 20, Тейтум - 13, Оджелей - 7, Браун - 6, Моррис - 4, Бэйнс - 4, Смарт - 3, Уонамэйкер, Тайс, Ябуселе, Уильямс
НБА - регулярный чемпионат
21 марта 2019, четверг. 02:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
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