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«Торонто» в овертайме обыграл «Оклахому», «Портленд» победил «Даллас»

«Торонто» в овертайме обыграл «Оклахому», «Портленд» победил «Даллас»
Баскетбол / НБА

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Торонто Рэпторс» (51-21) на выезде в овертайме взял верх над «Оклахомой-Сити Тандер» (42-30) — 123:114.

Самым результативным игроком матча стал защитник хозяев Расселл Уэстбрук, оформивший дабл-дабл из 41 очка и 11 подборов. 19 баллов на счету Пола Джорджа. У «рапторов» дабл-даблами отметились Паскаль Сиакам (33 очка и 13 подборов) и Кавай Леонард (22 балла и 10 подборов). 23 очка в активе Фреда Ванвлита.

В параллельной встрече «Портленд Трэйл Блэйзерс» (44-27) на домашнем паркете обыграл «Даллас Маверикс» (28-43) — 126:118.

В составе победителей дабл-даблами отметились Дэмьен Лиллард (33 очка и 12 результативных передач), Энес Кантер (14 баллов и 10 подборов) и Юсуф Нуркич (13 очков и 10 подборов). У «Далласа» 24 балла на счету Луки Дончича.

НБА - регулярный чемпионат
21 марта 2019, четверг. 04:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
114 : 123
ОТ (31:39, 24:24, 23:29, 32:18, 4:13)
Торонто Рэпторс
Торонто
Оклахома-Сити Тандер: Уэстбрук, Фелтон, Ноэль, Моррис, Диалло, Грант, Надер, Адамс, Джордж, Шрёдер, Фергюсон, Бертон, Паттерсон
Торонто Рэпторс: Маккоу, Леонард, Ануноби, Ибака, Миллер, Грин, Морлэнд, Лин, Ванвлит, Пауэлл, Буше, Марк Газоль, Сиакам
НБА - регулярный чемпионат
21 марта 2019, четверг. 05:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
126 : 118
(26:17, 39:35, 36:31, 25:35)
Даллас Маверикс
Даллас
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