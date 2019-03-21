«Торонто» в овертайме обыграл «Оклахому», «Портленд» победил «Даллас»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Торонто Рэпторс» (51-21) на выезде в овертайме взял верх над «Оклахомой-Сити Тандер» (42-30) — 123:114.

Самым результативным игроком матча стал защитник хозяев Расселл Уэстбрук, оформивший дабл-дабл из 41 очка и 11 подборов. 19 баллов на счету Пола Джорджа. У «рапторов» дабл-даблами отметились Паскаль Сиакам (33 очка и 13 подборов) и Кавай Леонард (22 балла и 10 подборов). 23 очка в активе Фреда Ванвлита.

В параллельной встрече «Портленд Трэйл Блэйзерс» (44-27) на домашнем паркете обыграл «Даллас Маверикс» (28-43) — 126:118.

В составе победителей дабл-даблами отметились Дэмьен Лиллард (33 очка и 12 результативных передач), Энес Кантер (14 баллов и 10 подборов) и Юсуф Нуркич (13 очков и 10 подборов). У «Далласа» 24 балла на счету Луки Дончича.