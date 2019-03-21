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Лэнгфорд: не думаю, что кто-то в ближайшие годы приблизится к показателям Шведа

Лэнгфорд: не думаю, что кто-то в ближайшие годы приблизится к показателям Шведа
Баскетбол / Евролига

Защитник «Панатинаикоса» Кит Лэнгфорд поделился мнением об игре лидера «Химок» Алексея Шведа в прошлом сезоне Евролиги.

«Швед провёл выдающийся прошлый сезон. Не думаю, что кто-то в ближайшие годы сможет приблизиться к таким показателям по набранным очкам и количеству точных трёхочковых. Разве только сам Алексей, если останется в «Химках», — приводят слова Лэнгфорда «Известия».

В прошлом сезоне Швед записывал в актив в среднем 21,8 очка за игру. Лидер «Химок» набрал за сезон 740 очков и улучшил достижение Лэнгфорда (608). Также российский защитник установил рекорд по количеству точных бросков из-за дуги (107). Алексей получил приз имени Альфонсо Форда, который вручается самому результативному игроку по итогам регулярного чемпионата и плей-офф турнира.

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