Брайант: вместе Кузма, Болл и Ингрэм не лучше одного Дэвиса

Легендарный защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайант считает, что калифорнийскому нужно вновь попытаться заполучить форварда «Нью-Орлеан Пеликанс» Энтони Дэвиса.

«Не думаю, что вместе Кайл Кузма, Лонзо Болл и Брэндон Ингрэм лучше одного Энтони Дэвиса. Речь идёт об одном из лучших игроков в мире. О чём тут ещё можно говорить? Если есть возможность заполучить Дэвиса, это нужно сделать.

За «Лейкерс» играют три молодых баскетболиста, которые усердно работают. Они умны и должны развиваться. Но если появляется возможность заполучить Дэвиса, ею нужно воспользоваться», — приводит слова Брайанта AS.

Напомним, «Лейкерс» пытались выменять Дэвиса до февральского дедлайна на обмены, но не сумели договориться с «Пеликанс» о сделке.