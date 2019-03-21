«Оклахома-Сити» вывела из обращения номер Н. Коллисона

«Оклахома-Сити Тандер» вывел из обращения четвёртый номер, под которым выступал бывший форвард команды Ник Коллисон. Торжественная церемония состоялась перед домашним матчем регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Торонто Рэпторс» (114:123 ОТ).

Ник стал первым игроком «Тандер», чей номер был выведен из обращения.

Видео доступно на канале НБА в YouTube.

Коллисон был выбран «Сиэтл Суперсоникс» под общим 12-м номером на драфте 2003 года. В составе «Суперсоникс» форвард отыграл четыре сезона. После переезда клуба в Оклахома-Сити в 2008 году Ник провёл в его составе ещё 10 кампаний. Баскетболист объявил о завершении карьеры в мае 2018 года.

«Тандер» занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. В 72 матчах команда одержала 42 победы и потерпела 30 поражений.