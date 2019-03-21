Брайант — Джеймсу: не останавливайся, такие сезоны делают чемпионство ценным

Легендарный защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайант обратился к нынешнему лидеру калифорнийской команды Леброну Джеймсу.

«Не останавливайся. Такие сезоны делают чемпионство по-настоящему ценным.

«Лейкерс» играли очень хорошо, я думаю, что даже превосходили ожидания людей. Но потом на них сказались травмы. Они отбросили их назад, немного сбили с толку. Потом было тяжело перезагрузиться, и они попадали в эту колею. Но следующий год должен быть лучше», — цитирует Брайанта Sporting News.

Ранее Коби заявил, что «Лейкерс» нужно вновь попытаться заполучить форварда «Нью-Орлеан Пеликанс» Энтони Дэвиса.



«Не думаю, что вместе Кайл Кузма, Лонзо Болл и Брэндон Ингрэм лучше одного Энтони Дэвиса. Речь идёт об одном из лучших игроков в мире. О чём тут ещё можно говорить? Если есть возможность заполучить Дэвиса, это нужно сделать. За «Лейкерс» играют три молодых баскетболиста, которые усердно работают. Они умны и должны развиваться. Но если появляется возможность заполучить Дэвиса, ею нужно воспользоваться», — сказал Брайант.