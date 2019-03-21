Источник: доходы Евролиги и её клубов к сезону-2025/26 вырастут до $ 1,1 млрд

Издание Forbes считает, что доходы Евролиги и клубов—участников турнира через семь лет составят $ 1,1 млрд. Об этом сообщает Eurohoops.



В эту цифру включены как доходы компании, так и клубов, которые принимают участие в Лиге. Прогноз Forbes ориентирован на 16 клубов и учитывает предполагаемый доход за сезон-2018/19 в размере $ 511 млн. Таким образом, доходы Евролиги и клубов, как ожидается, к сезону-2025/26 удвоятся.



Хотя цифры могут показаться впечатляющими, в настоящее время даже такие крупные команды Евролиги, как «Реал» и «Фенербахче», имеют большой дефицит бюджета. В целом в европейском баскетболе реальная прибыль — редкость. Даже безубыточнысть встречается не так часто. Однако, если Forbes окажется прав, всё может измениться.