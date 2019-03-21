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Майкл Эрик — MVP 27-го тура Евролиги

Майкл Эрик — MVP 27-го тура Евролиги
Баскетбол / Евролига

Центровой турецкого баскетбольного клуба «Дарушшафака» Майкл Эрик был признан лучшим игроком 27-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

В матче с подмосковными «Химками» Эрик набрал 22 очка и выполнил 15 подборов, закончив матч с 33 баллами за эффективность действий в своём активе.

Стоит отметить, что лучший показатель эффективности в туре был у баскетболиста «Олимпии Милан» Майка Джеймса, но итальянский клуб потерпел поражение от мадридского «Реала» со счётом 57:66. Джеймс в том матче набрал 27 очков, набрав 37 баллов за эффективность действий.

Лучшие моменты выступления Майкла Эрика в матче 27-го тура регулярного чемпионата Евролиги можно посмотреть на официальной странице Евролиги в YouTube.

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