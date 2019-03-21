Куртинайтис: «Маккаби» не делит матчи на важные и неважные

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата Евролиги с «Маккаби».



«У «Маккаби» сохраняются теоретические шансы на плей-офф, и, думаю, они не делят матчи на важные и неважные. Это игра Евролиги, и мы должны провести её на максимуме. Как тренер, я могу сказать, что у нас нет неважных матчей. Уверен, обе команды покажут лучшее, на что способны.



После матча в Стамбуле решили дать игрокам отдых, потому что сейчас важнее восстановиться и набраться свежести, чем нагружать игроков. Важно собраться, проявить мастерство, выложиться на сто процентов, и тогда всё получится», — приводит слова Римаса Куртинайтиса официальный сайт подмосковной команды.