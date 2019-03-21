Прифтис: для нас не может быть другого результата, кроме победы

Главный тренер казанского УНИКСа Димитрис Прифтис поделился ожиданиями от второго матча полуфинальной серии Еврокубка с испанской «Валенсией».



«Очень важная игра. Для нас не может быть другого результата, кроме победы, если хотим продолжить выступление в Еврокубке. Будет тяжелая игра, мы должны быть психологически сильными и физически на максимуме своих возможностей», — приводит слова Димитриса Прифтиса официальный сайт казанского УНИКСа.



Первый матч полуфинальной серии прошёл в Испании 19 марта. Встреча завершилась победой испанской команды со счётом 69:64.



Вторая встреча серии между казанцами и «Валенсией» состоится в Казани 22 марта 2019 года. Начало матча — в 19:00 по московскому времени.