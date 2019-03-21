«Финикс» заключил двухлетний контракт с Фредеттом

Руководство «Финикс Санз» заключило двухлетнее соглашение с защитником Джиммером Фредеттом, сообщает Arizona Sports. Второй год по контракту включает в себя опцию команды.

Фредетт — десятый номер драфта-2011 и считался одним из самых перспективных снайперов лиги. После пяти неудачных лет в НБА, за которые игрок успел поменять четыре команды, он отправился в Китай. С 2016 года Фредетт защищал цвета «Шанхай Шаркс», выдавая там великолепную статистку. За последние месяцы американец не раз заявлял о желании вернуться в НБА.

В минувшем сезоне чемпионата Китая Фредетт принял участие в 41 встрече, набирая 36,9 очка, собирая 6,9 подбора, совершая 5,5 передачи и 2,0 перехвата за 41,9 минуты игрового времени.