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16 очков Клайберна помогли ЦСКА победить «Фенербахче»

16 очков Клайберна помогли ЦСКА победить «Фенербахче»
Баскетбол / Евролига

В Москве завершился матч 28-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором ЦСКА принимал лидера турнирной таблицы «Фенербахче».

Москвичи неудачно начали встречу, проиграв первую четверть с разницей в 4 очка — 14:18. Но к большому перерыву им удалось выровнять игру и даже повести в счёте с минимальным преимуществом — 36:35. В третьей четверти ЦСКА удалось ещё немного укрепить лидерство — 52:48. Заключительный игровой отрезок прошёл в напряжённой борьбе, но тактика быстрого фола не принесла успеха стамбульцам, что позволило «армейцам» оформить победу — 70:68.

Самым результативным в составе победителей стал Уилл Клайберн, набравший 16 очков, 15 очков набрал Кори Хиггинс. У «Фенербахче» 17 баллов записал в актив Никола Калинич.

Евролига. 28-й тур
21 марта 2019, четверг. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
70 : 68
(14:18, 22:17, 16:13, 18:20)
Фенербахче
Стамбул, Турция
ЦСКА: Клайберн - 16, Хиггинс - 15, Родригес - 9, Питерс - 8, де Коло - 5, Хэкетт - 5, Курбанов - 4, Хайнс - 4, Хантер - 4, Боломбой, Ухов, Антонов
Фенербахче: Калинич - 17, Мухаммед - 15, Веселы - 10, Мелли - 8, Слукас - 8, Датоме - 6, Гудурич - 4, Грин, Махмутоглу, Биберович, Гюлер, Дювериоглу
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