Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Обрадович: игроки «Фенербахче» пытались сражаться с ЦСКА, горжусь этим

Обрадович: игроки «Фенербахче» пытались сражаться с ЦСКА, горжусь этим
Баскетбол / Евролига

Главный тренер «Фенербахче» Желько Обрадович прокомментировал поражение команды в матче 28-го тура регулярного чемпионата Евролиги с ЦСКА.

«Поздравляю ЦСКА с победой. Перед матчем мы говорили, насколько интересными получаются наши игры. Так было и сегодня — очень эмоциональный матч, исход которого решился на последних секундах. Мои игроки пытались сражаться, и я этим горжусь. Но мне также нужно заметить, что многие наши решения были плохими: необязательные потери в нападении, ошибки в защите, когда мы теряли концентрацию. Это проблема, происхождение которой нам нужно понять и подготовиться к двум оставшимся матчам и плей-офф», — передаёт слова Обрадовича корреспондент «Чемпионата» Артём Комаров.

Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент