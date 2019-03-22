«Гран Канария» благодаря 24 очкам Эрикссона разгромила «Олимпиакос»

В очередном матче 28-го тура регулярного чемпионата Евролиги испанская «Гран Канария» на домашнем паркете разгромила греческий «Олимпиакос» — 90:67. Определяющей стала третья четверть, которую хозяева выиграли со счётом 29:16.

Самым результативным игроком встречи стал форвард победителей Маркус Эрикссон, набравший 24 очка. Он реализовал 6 бросков из 10 из-за дуги. 14 баллов на счету Вене Сиима-Сандера (3 из 3 из-за дуги), 13 – у Ди Джея Строуберри.

В составе греческой команды 13 баллов в активе Брайана Уэбера (также 7 потерь). 12 очков на счету Акселя Тупана.

«Гран Канария» (8-20) одержала вторую победу в трёх матчах, но осталась на 14-м месте в турнирной таблице Евролиги. У «Олимпиакоса» (14-14) лишь две победы в девяти встречах.