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«Гран Канария» благодаря 24 очкам Эрикссона разгромила «Олимпиакос»

«Гран Канария» благодаря 24 очкам Эрикссона разгромила «Олимпиакос»
Баскетбол / Евролига

В очередном матче 28-го тура регулярного чемпионата Евролиги испанская «Гран Канария» на домашнем паркете разгромила греческий «Олимпиакос» — 90:67. Определяющей стала третья четверть, которую хозяева выиграли со счётом 29:16.

Самым результативным игроком встречи стал форвард победителей Маркус Эрикссон, набравший 24 очка. Он реализовал 6 бросков из 10 из-за дуги. 14 баллов на счету Вене Сиима-Сандера (3 из 3 из-за дуги), 13 – у Ди Джея Строуберри.

В составе греческой команды 13 баллов в активе Брайана Уэбера (также 7 потерь). 12 очков на счету Акселя Тупана.

«Гран Канария» (8-20) одержала вторую победу в трёх матчах, но осталась на 14-м месте в турнирной таблице Евролиги. У «Олимпиакоса» (14-14) лишь две победы в девяти встречах.

Евролига. 28-й тур
21 марта 2019, четверг. 23:30 МСК
Гран Канария
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания
90 : 67
(19:16, 21:14, 29:16, 21:21)
Олимпиакос
Пирей, Греция
Гран Канария: Эрикссон - 24, Сиим-Сандер - 14, Строуберри - 13, Уайли - 10, Ханна - 7, Паули - 6, Рабаседа - 6, Балвин - 4, Радичевич - 4, Тийе - 2, Бальцеровски, Оливер
Олимпиакос: Уэбер - 13, Тупан - 12, Уильямс-Госс - 9, Принтезис - 9, Милутинов - 8, Ледей - 8, Папаниколау - 4, Везенков - 3, Богрис - 1, Манцарис, Покушевски
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