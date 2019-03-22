Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

«Детройт» разгромил «Финикс», «Сакраменто» обыграл «Даллас»

«Детройт» разгромил «Финикс», «Сакраменто» обыграл «Даллас»
Баскетбол / НБА

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Детройт Пистонс» (37-34) на выезде разгромил «Финикс Санз» (17-56) — 118:98.

Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев Девин Букер, набравший 26 очков. 20 баллов на счету Деандре Эйтона. В составе победителей 23 очка в активе Уэйна Эллингтона. Андре Драммонд оформил дабл-дабл из 16 баллов и 19 подборов.

В параллельном матче «Сакраменто Кингз» (35-36) дома взял верх над «Даллас Маверикс» (28-44) — 116:100.

В составе победителей 29 очков на счету Бадди Хилда. Дабл-даблами отметились Марвин Бэгли III (22 балла и 12 подборов) и Уилли Коли-Стайн (10 очков и 18 подборов). У «Далласа» 19 баллов в активе Джастина Джексона. Лука Дончич оформил дабл-дабл из 13 очков и 10 подборов.

НБА - регулярный чемпионат
22 марта 2019, пятница. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
98 : 118
(32:29, 28:29, 20:29, 18:31)
Детройт Пистонс
Детройт
Финикс Санз: Букер - 26, Эйтон - 20, Бриджес - 13, Холмс - 10, Кроуфорд - 8, Мелтон - 7, Дэниэлс - 7, Джексон - 3, Спалдинг - 2, Бендер - 2, Окобо
Детройт Пистонс: Эллингтон - 23, Гриффин - 17, Драммонд - 16, Кеннард - 16, Джексон - 14, Смит - 11, Мейкер - 10, Галлоуэй - 8, Браун - 3, Томас, Робинсон, Пачулия, Кальдерон
НБА - регулярный чемпионат
22 марта 2019, пятница. 05:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
116 : 100
(27:29, 26:22, 31:25, 32:24)
Даллас Маверикс
Даллас
Сакраменто Кингз: Хилд - 29, Багли III - 22, Барнс - 16, Фокс - 15, Коли-Стайн - 10, Феррелл - 9, Богданович - 7, Бьелица - 6, Брюэр - 2, Мейсон, Бёркс, Джайлс, Куфос
Даллас Маверикс: Джексон - 19, Пауэлл - 14, Брокхофф - 13, Дончич - 13, Брансон - 10, Бёрк - 9, Харрис - 8, Клебер - 5, Новицки - 3, Ли - 2, Финни-Смит - 2, Межри - 2, Адетокунбо
Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент