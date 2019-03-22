Дабл-дабл Казинса помог «Голден Стэйт» разгромить «Индиану»

В заключительном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Голден Стэйт Уорриорз» на домашнем паркете разгромил «Индиану Пэйсерс» — 112:89. Определяющей стала третья четверть, которую «воины» выиграли со счётом 35:19.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «индианы» Тайрик Эванс, набравший 20 очков. 18 баллов на счету Таддеуса Янга.

В составе победителей дабл-дабл из 19 очков и 11 подборов оформил центровой Демаркус Казинс. На счету Клэя Томпсона 18 баллов, у Кевина Дюранта и Стивена Карри – по 15. Последний реализовал 5 бросков из 12 из-за дуги.

«Голден Стэйт» (49-22) одержал четвёртую победу в пяти матчах и закрепился на первом месте в турнирной таблице Западной конференции. «Индиана» (44-29) потерпела четвёртое поражение кряду.