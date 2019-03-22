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Дабл-дабл Казинса помог «Голден Стэйт» разгромить «Индиану»

Дабл-дабл Казинса помог «Голден Стэйт» разгромить «Индиану»
Баскетбол / НБА

В заключительном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Голден Стэйт Уорриорз» на домашнем паркете разгромил «Индиану Пэйсерс» — 112:89. Определяющей стала третья четверть, которую «воины» выиграли со счётом 35:19.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «индианы» Тайрик Эванс, набравший 20 очков. 18 баллов на счету Таддеуса Янга.

В составе победителей дабл-дабл из 19 очков и 11 подборов оформил центровой Демаркус Казинс. На счету Клэя Томпсона 18 баллов, у Кевина Дюранта и Стивена Карри – по 15. Последний реализовал 5 бросков из 12 из-за дуги.

«Голден Стэйт» (49-22) одержал четвёртую победу в пяти матчах и закрепился на первом месте в турнирной таблице Западной конференции. «Индиана» (44-29) потерпела четвёртое поражение кряду.

НБА - регулярный чемпионат
22 марта 2019, пятница. 05:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Окленд
112 : 89
(19:19, 34:24, 35:19, 24:27)
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Голден Стэйт Уорриорз: Казинс - 19, Томпсон - 18, Карри - 15, Дюрант - 15, Игуодала - 11, Грин - 10, Йеребко - 6, Маккинни - 6, Богут - 4, Ливингстон - 4, Белл - 2, Кук - 2, Луни
Индиана Пэйсерс: Эванс - 20, Янг - 18, Холидей - 13, Макдермотт - 11, Богданович - 9, Сабонис - 5, Тёрнер - 4, Мэттьюз - 3, Джозеф - 2, О'Куинн - 2, Лиф - 2
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