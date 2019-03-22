Зверские данки Клайберна – в видеообзоре матча «ЦСКА – «Фенербахче»

ЦСКА на своей площадке принимал турецкий «Фенербахче» в матче 28-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Среди лучших моментов встречи оказались зверские данки лёгкого форварда ЦСКА Уилла Клайберна, а также эффектные сольные проходы его партнёров по команде разыгрывающего Серхио Родригеса и защитника Нандо де Коло.



Матч завершился победой ЦСКА со счётом 70:68. Самым результативным игроком встречи с 17 очками стал лёгкий форвард «Фенербахче» Никола Калинич. У победителей отличился лёгкий форвард Уилл Клайбёрн, набравший 16 очков. Теперь «Фенербахче» занимает в регулярном чемпионате Евролиги 1-е место с соотношением побед и поражений 23-5, а ЦСКА – 2-е (22-6).

Видео доступно для просмотра на официальном канале Евролиги на сервисе YouTube.