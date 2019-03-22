Убре пропустит остаток сезона

Лёгкий форвард «Финикс Санс» Келли Убре выбыл из строя до конца нынешнего сезона из-за операции на большом пальце левой бросковой руки, сообщает ESPN. Ожидается, что он полностью восстановится через шесть недель. К этому времени регулярный чемпионат завершится, а шансы на выход в плей-офф «Финикс» уже потерял.



23-летний Убре по ходу сезона был обменян в «Финикс» из «Вашингтон Уизардс». В составе «Санс» он набирал по 16,9 очка и совершал по 4,9 подбора за 30 минут в среднем за игру. После перерыва на Матч звёзд НБА форвард получил место в стартовом составе и его показатели выросли. В предстоящее межсезонье Убре получит статус ограниченно свободного агента. При этом в «Финиксе» намерены сохранить его в команде.

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