Майк Мэлоун: боялся, что у «Денвера» наступит похмелье после выхода в плей-офф

Главный тренер «Денвер Наггетс» Майк Мэлоун был приятно удивлён настроем команды в матче регулярного чемпионата НБА с «Вашингтон Уизардс».



«Я действительно очень беспокоился о том, как мы сыграем с «Вашингтоном». Не возникнет ли у команды эффект похмелья после того, как мы в предыдущей встрече с «Бостоном» досрочно обеспечили себе место в плей-офф. Поэтому нынешний успех, пусть мы его и добились только в концовке, говорит о том, что игроки не чувствуют себя удовлетворёнными», – приводит слова Мэлоуна ESPN.



Встреча завершилась выездной победой «Денвера» со счётом 113:108. На данный момент «Наггетс» занимают 2-е место в Западной конференции с соотношением побед и поражений 48-22, уступая только «Голден Стэйт Уорриорз».

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