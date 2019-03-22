Клэй Томпсон: любовь болельщиков и СМИ непостоянна

Атакующий защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон после матча регулярного чемпионата НБА с «Индианой Пэйсерс» признался, что не придаёт особого значения оценкам своей игры со стороны зрителей и представителей прессы.



«В конце концов, любовь болельщиков и СМИ может оказаться непостоянной. Их симпатии меняются от игры к игре в зависимости от результатов. Мы живём во времена, когда все помнят только недавние события. Невозможно постоянно оставаться объектом всеобщей любви.



Поэтому я просто стараюсь играть в свой баскетбол. Хотя, конечно, очень приятно слышать положительные отзывы о себе», – приводит слова Томпсона ESPN.



Встреча завершилась домашней победой «Голден Стэйт» со счётом 112:89. Томпсон в ней набрал 18 очков, совершил 8 подборов, отдал 4 передачи, сделал 1 перехват и поставил 1 блок-шот за 29 минут.

Стив Керр: Клэй Томпсон заслуживает места в оборонительной сборной сезона