Матч «Локомотив-Кубань» – «Автодор» перенесён с 5 на 9 апреля

Матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» – «Автодор» перенесён с 5 на 9 апреля, сообщает официальный сайт лиги.



На сегодня «Локомотив-Кубань» занимает в турнирной таблице регулярного чемпионата 4-е место с соотношением побед и поражений 13-6, а «Автодор» – 9-е (8-12).



Команды уже встречались в текущем сезоне в первом круге. Тогда «Локомотив-Кубань» под руководством Владе Йовановича в гостях обыграл «Автодор» во главе с Душаном Алимпиевичем со счётом 102:95. С тех пор обе команды поменяли наставников. В настоящее время с краснодарцами работает американец Боб Доневалд, а с саратовцами – Евгений Пашутин. Кроме того, «Локомотив» покинул атакующий защитник Тревор Лэйси, а его заменил в составе разыгрывающий Джером Рэндл.