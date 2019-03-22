Хайнс: ЦСКА дал «Фенербахче» забить всего 68 очков, нейтрализовав Веселы и Мелли

Капитан баскетбольного ЦСКА Кайл Хайнс прокомментировал домашнюю победу его команды над «Фенербахче» в 28-м туре Евролиги. Московские «армейцы» обыграли турецкий коллектив со счётом 70:68.



«Приятно было выиграть на глазах у своих болельщиков. Они очень круто поддерживали нас, играть в такой атмосфере особое удовольствие. Что касается самого матча, то я считаю, что мы здорово сыграли в защите, дали «Фенербахче» забить всего 68 очков, нейтрализовав их лидеров – Яна Веселы и Николо Мелли.

Сейчас такой отрезок сезона, когда подобные игры становятся очень важными. Нам надо почувствовать уверенность перед матчами плей-офф и считаю, что у нас это получается. Последние встречи в Евролиге мы играем в очень хорошем темпе», – цитируют Хайнса «Известия»