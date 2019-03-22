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17 очков Шведа не помогли «Химкам» в матче с «Маккаби»

17 очков Шведа не помогли «Химкам» в матче с «Маккаби»
Баскетбол / Евролига

Подмосковные «Химки» на домашней площадке уступили «Маккаби» в матче 28-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Хозяевам удалось успешно начать матч и к первому перерыву повести в счёте с преимуществом в 9 очков. Однако во второй четверти израильской команде удалось отыграться и выйти вперёд — на большой перерыв команды ушли при минимальном преимуществе «Маккаби».

Решающей стала вторая половина встречи. Команды провели её в равной борьбе, однако немного удачливее оказались гости, к заключительной четверти увеличив преимущество до пяти очков, а финальный игровой отрезок выиграв с минимальным перевесом. Итоговый счёт матча — 71:76 (24:15, 15:25, 16:19, 16:17).

Самым результативным игроком в составе победителей стал Майкл Ролл, набравший 17 очков. Дабл-даблом отметился Джонни О'Брайант, набравший 16 очков и совершивший 11 подборов. В составе подмосковной команды отличился Алексей Швед, набравший 17 очков.

Евролига. 28-й тур
22 марта 2019, пятница. 20:00 МСК
Химки
Химки, Россия
71 : 76
(24:15, 15:25, 16:19, 16:17)
Маккаби Т-А
Тель-Авив, Израиль
Химки: Швед - 17, Микки - 14, Томас - 12, Зубков - 9, Харрисон - 7, Моня - 6, Крокер - 4, Маркович - 2, Зайцев, Губанов
Маккаби Т-А: Ролл - 17, О'Брайант - 16, Калояро - 13, Парго - 12, Уилбекин - 6, Тайус - 4, ДиБартоломео - 4, Коэн - 3, Блэк - 1, Авдия, Зусман
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