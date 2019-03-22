Евролига отреагировала на угрозы в адрес Уилла Клайберна

Евролига выпустила официальное заявление относительно угроз, поступивших в адрес, баскетболиста московского ЦСКА Уилла Клайберна. Напомним, Клайберну поступили угрозы физической расправы после победы московского клуба над «Фенербахче» в матче регулярного чемпионата Евролиги.



«Евролига и все клубы — участники турнира осуждают неуважительные и угрожающие комментарии по отношению к любому члену баскетбольной семьи или другому индивидууму.



Вышеупомянутые сообщения не олицетворяют Евролигу, клубы и их болельщиков.



Евролига и участвующие в ней клубы считают наш спорт уникальным средством, которое объединяет болельщиков, разделяющих одну страсть. Мы всегда поддерживаем позитивные и уважительные разговоры в самых разных обстоятельствах.



Евролига придерживается политики нетерпимости по отношению к подобному поведению и уже известила об инциденте различные платформы социальных сетей.



Личности или личностям, разместившим указанные комментарии, будет запрещен доступ на любые матчи Евролиги и Еврокубка. Евролига поддерживает любые действия Уилла Клайберна и его семьи, которые они считают необходимым принять для разрешения инцидента», — приводит заявление Евролиги официальный сайт ЦСКА.