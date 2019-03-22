«Жальгирис» победил «Дарушшафаку» благодаря 13 очкам Дэвиса

Литовский «Жальгирис» на домашней площадке переиграл «Дарушшафаку» в матче регулярного чемпионата Евролиги. Хозяева паркета с первой четверти обозначили свои притязания на победу в матче, уже к первому перерыву поведя в счёте с преимуществом в четыре очка. Во второй четверти «Жальгирису» удался солидный рывок, благодаря которому, фактически, исход встречи был решён уже к большому перерыву, на которой команды ушли при счёте 49:30 в пользу хозяев.



После перерыва ситуация не особо изменилась — третья четверть так же осталась за «Жальгирисом», превратив тем самым заключительный игровой отрезок в простую формальность. В четвёртой четверти сильнее так же оказались литовцы. Итоговый счёт матча — 94:67 (22:18, 27:12, 19:16, 26:21).



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Брэндон Дэвис, набравший 13 очков.