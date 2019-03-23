Куртинайтис: «Химки» играли хорошо и имели шанс победить «Маккаби»

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис прокомментировал результат матча 28-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Маккаби» (71:76).

«Поздравляю «Маккаби» и их тренера с хорошей победой. Для обеих команд матч оказался сложным, так как с учетом перелётов на подготовку к игре не было времени.

У нас остались те же проблемы: это подбор, причём мы проигрываем не по 2-3 подбора, а по 19-20. Хорошо, что при таких цифрах мы всё равно были рядом и даже имели хорошие шансы выиграть, если бы чуть-чуть умнее и солиднее сыграли в концовке.

Надо над этим работать. Это дается не просто так, потому что это чисто физическая сила, и прибавить сейчас в физическом плане сложно. Мы не падаем духом и всё время боремся. Сегодня мы хорошо играли и даже при такой разнице в подборе имели шанс на победу. Улучшилось то, что мы сократили число потерь, сегодня сделали восемь, причём пара из них была необоснованной. Над подборами и защитой надо работать, но нужно время», — приводит слова Куртинайтиса пресс-служба «Химок».