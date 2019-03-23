Швед: «Химкам» надо собраться и победить в следующем матче

Защитник «Химок» Алексей Швед прокомментировал результат матча 28-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Маккаби» (71:76).

«У нас постоянно играет не весь состав, всегда есть выбывшие игроки. При этом проигрываем мы совсем немного. Надо уже нам собраться и победить. В начале матча с «Маккаби» мы играли отлично, хорошо двигали мяч, забивали много открытых бросков. Но потом мы сами начали играть в непонятный баскетбол, и это уже не первый раз. Будем разбирать наши ошибки, как именно нужно играть все 40 минут.

Бывает такое, что у тебя не идут броски. Но надо всё равно забивать, биться до конца. Жалко, конечно, проигрывать при своих болельщиках. Хочется уже принести им победу. Попробуем сделать это в следующем матче», — приводит слова Шведа «РИА Новости».