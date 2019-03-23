Моня: «Химки» хорошо начали матч с «Маккаби», но закончили безобразно

Форвард «Химок» Сергей Моня прокомментировал результат матча 28-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Маккаби» (71:76).

«Второй матч подряд мы проигрываем в концовке. Очень хорошо начали, но закончили безобразно. Плохо сыграли в нападении, смазали много бросков, тогда как «Маккаби» грамотно разыгрывали мяч. Эти маленькие нюансы и сыграли свою роль.

Все находятся в равных условиях, «Маккаби» тоже провёл матч два дня назад, просто кто-то лучше распорядился этой ситуацией, а кто-то хуже. Впереди две игры Евролиги, и европейский сезон мы должны закончить достойно. Шансов на плей-офф нет, впереди матч с ЦСКА, и перед своими болельщиками нужно сыграть хорошо. Надеюсь, вся команда соберется и покажет хорошую игру», — приводит слова Мони пресс-служба «Химок».