Харден повторил уникальное достижение Джордана, Брайанта и Чемберлена

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Хьюстон Рокетс» на домашнем паркете взял верх над «Сан-Антонио Спёрс» — 111:105. Главным героем встречи стал защитник победителей Джеймс Харден, набравший 61 очко.

Второй раз в сезоне и третий в карьере он преодолел планку в 60 очков. Больше одного раза за сезон 60 баллов ранее набирали только Майкл Джордан, Уилт Чемберлен и Коби Брайант.

Харден повторил личный и клубный рекорды результативности. По количеству матчей с 60+ очками он вышел на четвёртое место в истории лиги, сравнявшись с Элджином Бэйлором.

Также Харден вышел на 10-е место в истории НБА по количеству реализованных трёхочковых (1979), обогнав Джо Джонсона (1978). Следующая цель Джеймса — Джейсон Кидд, у которого 1988 попаданий из-за дуги за карьеру. В прошедшей встрече на счету Хардена 9 точных бросков из 13 из-за дуги.