Роскошная передача Шведа и данк Томаса — в обзоре матча «Химки» — «Маккаби»

В матче 28-го тура регулярного чемпионата Евролиги «Химки» принимали «Маккаби» из Тель-Авива. Встреча прошла в Мытищах на «Арене-Мытищи» и завершилась со счётом 76:71 в пользу гостей.

Лидер «Химок» Алексей Швед набрал 17 очков, собрал 4 подбора, отдал 4 результативные передачи и совершил 2 перехвата. Центровой Малкольм Томас собрал коллекцию из 12 очков, 8 подборов, 2 передач, 1 перехвата и 1 блок-шота. Форвард «Маккаби» Майкл Ролл записал в актив 17 очков, 4 подбора и 3 результативные передачи.

Видеообзор матча «Химки» — «Маккаби» можно посмотреть на «Чемпионате».

«Маккаби», одержав 13 побед и потерпев 15 поражений, занимает 11-е место в турнирной таблице регулярного чемпионата Евролиги, «Химки» (9-19) — 13-е.