«Лейкерс» потеряли шансы на выход в плей-офф НБА

«Лос-Анджелес Лейкерс» потеряли шансы на выход в плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации в нынешнем сезоне. Поражение со счётом 106:111 в домашнем матче регулярного чемпионата с «Бруклин Нетс» стало для калифорнийского клуба 41-м в этой кампании. В активе команды Люка Уолтона 31 победа.

«Лейкерс» занимают 11-е место в турнирной таблице Западной конференции.

«Лос-Анджелес» последний раз выходил в плей-офф в сезоне-2012/13. Тогда команда финишировала 7-й на Западе с результатом 45-37, а в первом раунде проиграла серию «Сан-Антонио Спёрс» со счётом 0-4.

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс последний раз пропускал плей-офф 14 лет назад в составе «Кливленд Кавальерс», когда проводил второй сезон в НБА.