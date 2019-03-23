Эффектный данк Джеймса и передача Расселла — в обзоре игры «Лейкерс» — «Бруклин»

В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Бруклин Нетс». Встреча прошла в Лос-Анджелесе на арене «Стэйплс-центр» и завершилась со счётом 111:106 в пользу гостей.

Самым результативным игроком матча стал центровой «Лейкерс» Джавэйл Макги, собравший коллекцию из 33 очков, 20 подборов, 6 блок-шотов и 1 перехвата. Форвард Леброн Джеймс набрал 25 очков, отдал 14 результативных передач, собрал 9 подборов, а также совершил 1 блок и 1 перехват. Разыгрывающий «Нетс» Д'Анджело Расселл записал в актив 21 очко, 13 передач, 3 перехвата и 2 подбора.

Видео доступно на «Чемпионате».

«Бруклин» (38-36) занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, «Лейкерс» (31-41) — 11-е на Западе.