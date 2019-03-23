Джеймс — о результатах «Лейкерс»: это не то, на что мы подписывались

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс после поражения со счётом 106:111 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Бруклин Нетс» поделился мнением о результатах команды в нынешнем сезоне. Калифорнийцы потеряли шансы на выход в плей-офф.

«Нынешний сезон оказался тяжёлым. Это не то, на что мы подписывались. В течение всего года происходили разные вещи — травмы, дисквалификации и тому подобное. Мы просто не могли показывать хороший баскетбол в течение 48 минут.

Нельзя концентрироваться на этом. Необходимо продолжать идти вперёд и становиться лучше. Плей-офф никогда не гарантирован. Нужно выходить на паркет и работать», — приводит слова 34-летнего баскетболиста Los Angeles Times.