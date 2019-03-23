Д’Антони: кто может остановить Хардена? Я, оставив его на скамейке запасных

Главный тренер «Хьюстон Рокетс» Майк Д’Антони прокомментировал игру защитника команды Джеймса Хардена в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Сан-Антонио Спёрс» (111:105).

Харден за 37 минут игрового времени набрал 61 очко, собрал 7 подборов, совершил 3 перехвата и отдал 1 результативную передачу.

«Кто может остановить Хардена? Я. Могу оставить его на скамейке запасных. Не знаю, как можно сыграть лучше. Те, кто были на арене, вероятно, увидели то, чего никогда не видели прежде. Это было одно из лучших выступлений», — приводит слова Д’Антони ESPN.

«Хьюстон» занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции. В 73 матчах техасская команда одержала 46 побед и потерпела 27 поражений.