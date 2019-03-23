Попович: в концовке Харден выступил на уровне MVP

Главный тренер «Сан-Антонио Спёрс» Грег Попович прокомментировал поражение со счётом 105:111 в выездном матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Хьюстон Рокетс».

«Мы потеряли миллион очков в стартовой четверти. В первой половине «Хьюстон» пробил 19 штрафных, но в третьей четверти — ни одного.

Нужно играть и умом, и сердцем. Во второй половине мы действовали умнее и усерднее, но необходимо показывать хороший баскетбол в течение всего матча, когда тебе противостоит такая хорошая команда, как «Хьюстон».

Мы старались в последних двух четвертях, но в концовке Джеймс Харден выступил на уровне MVP», — приводит слова Поповича ESPN.

Харден за 37 минут игрового времени набрал 61 очко, собрал 7 подборов, совершил 3 перехвата и отдал 1 результативную передачу.