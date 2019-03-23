К. Леонард: сейчас чувствую себя намного лучше, чем в начале сезона

Форвард «Торонто Рэпторс» Кавай Леонард рассказал о самочувствии после поражения со счётом 109:116 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Оклахома-Сити Тандер».

«Пропускаю игры не только, чтобы оставаться свежим. Это гарантирует, что я снова не получу травму, которая была у меня в прошлом году. Сейчас чувствую себя намного лучше, чем в начале сезона. Всё хорошо», — приводит слова Леонарда журналист Джош Левенберг на своей странице в «Твиттере».

В нынешнем сезоне Кавай набирает 27,2 очка, собирает 7,4 подбора, отдаёт 3,3 передачи, а также совершает 1,8 перехвата и 0,4 блок-шота за 34,5 минуты в среднем за игру.

«Торонто» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. В 73 матчах канадский клуб одержал 51 победу и потерпел 22 поражения.