Доневалд: «Локо» нужно предпринять рывок в таблице и вернуться в первую тройку

Новый главный тренер «Локомотива-Кубань» Боб Доневалд поделился первыми впечатлениями от краснодарской команды.



«Мне досталась очень талантливая команда. Психологически она немного подавлена поражениями от УНИКСа, и сейчас нам нужно это изменить. Очистить разум, настроиться на позитив. Но ребята работают очень-очень усердно. У нас есть Фридзон, Кулагин, Хвостов – настоящие лидеры, игроки сборной России. Легионеры «Локо» тоже очень сильны.



Уверен, вместе мы перевернем ситуацию и правильно подойдем к тем важным матчам, которые предстоят команде совсем скоро. Нужно предпринять рывок в таблице и вернуться в первую тройку. А еще я слышал много хорошего о болельщиках «Локо». Надеюсь, они помогут в решающих играх сезона. Ждем всех на матче с «Химками» 1 апреля – в этот день нам нужны полные и очень активные трибуны», — приводит слова Доневалда официальный сайт краснодарской команды.