Прифтис: в Казани «Валенсия» сыграла лучше, чем дома

Главный тренер УНИКСа Димитрис Прифтис прокомментировал поражение подопечных в полуфинале Еврокубка с «Валенсией».



«Поздравлю «Валенсию» с победой, они играли очень хорошо. В Казани гости сыграли лучше, чем дома. Мы начали очень нервно, уверенности не было. Очень плохо провели первую четверть, плохо бросали, хотя и сделали 12 подборов. Затем нашли способ сбалансировать игру через защиту. Но этого было недостаточно, «Валенсия» играла очень уверенно. Имеем то, что имеем, мы очень разочарованы. Нужно контролировать эмоции и смотреть в будущее.



У нас много травм, это наша главная проблема на сегодня. До игры были травмированные, в игре усугубил повреждение, полученное в Валенсии, Эрик Макколлум. Еще не знаю, что с Джамаром Смитом. Завтра лететь в Ригу, а я не знаю, кто поедет. Нужно с этим справиться, это наша работа», — приводит слова Димитриса Прифтиса официальный сайт УНИКСа.