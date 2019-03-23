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Калатес — MVP 28-го тура Евролиги

Калатес — MVP 28-го тура Евролиги
Баскетбол / Евролига

Разыгрывающий защитник «Панатинаикоса» Ник Калатес признан MVP 28-го тура регулярного чемпионата Евролиги, сообщает официальный сайт турнира. В матче с «Олимпией Милан» баскетболист собрал коллекцию из 27 очков, 12 результативных передач, 8 подборов и 2 перехватов, остановившись, фактически, в шаге от трипл-дабла. Индекс эффективности игрока составил «39». Усилия Калатеса помогли «Панатинаикосу» одержать победу — 93:85. Которая стала для команды шестой кряду.

Лучшие моменты в исполнении Калатеса в матче 28-го тура Евролиги можно посмотреть на официальной странице турнира в YouTube.

Другими претендентами на получение статуса MVP тура стали Венсан Пуарье из «Басконии», и Маркус Эрикссон из «Гран Канарии».

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