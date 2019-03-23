Тайсон Чендлер не намерен завершать карьеру

Центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Тайсон Чендлер может не доиграть нынешний сезон из-за повреждения. В нынешнем году опытному баскетболисту исполнится уже 37 лет. Но, невзирая на частые травмы и ухудшение статистики в последние годы, баскетболист заявил, что не думает о завершении карьеры.

«Я не готов уйти. Чувствую, во мне ещё осталось достаточно сил», — приводит слова Чендлера Hoopshype.

Чендлер проводит первый сезон в «Лос-Анджелес Лейкерс». В регулярном чемпионате принял участие в 47 матчах, набирая в них 3,1 очка и собирая 5,6 подбора в среднем. Нынешний сезон для Чендлера семнадцатый в карьере. За это время он сменил семь команд, а в составе «Даллас Маверикс» завоёвывал чемпионский перстень.