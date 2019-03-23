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Роуз перенёс операцию на локте, сроки возвращения в строй неизвестны

Роуз перенёс операцию на локте, сроки возвращения в строй неизвестны
Баскетбол / НБА

Разыгрывающий защитник «Миннесоты Тимбервулвз» Деррик Роуз перенёс операцию на локте правой руки. Баскетболисту удалили осколок кости, сообщает на своей странице в «Твиттере» известный обозреватель Шамс Чарания. При этом сроки возвращения в строй Роуза неизвестны.

Нынешний сезон был для Роуза лучшим за последние годы. В ходе сезона ряд СМИ называл игрока претендентом на звание «Лучшего шестого игрока». В регулярном чемпионате Роуз принял участие в 51 матче, набирая в них 18,0 очка (37% реализации бросков из-за дуги), собирая 2,7 подбора и совершая 4,3 результативной передачи в среднем.

После получения очередной травмы перспективы Роуза в Миннеаполисе стали туманными. Летом игрок станет неограниченно свободным агентом.

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