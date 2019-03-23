«Сан-Антонио» заключит контракт с Мотеюнасом

Руководство «Сан-Антонио Спёрс» подпишет контракт с тяжёлым форвардом Донатасом Мотеюнасом, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Эдриан Войнаровски. Таким образом, литовец вернётся в НБА после двух сезонов, проведённых в Китайской баскетбольной ассоциации.

В Китае Мотеюнас выступал в составе «Шаньдун Голден Старз». В минувшем сезоне он набирал 27,0 очка и собирал 14,0 подбора в среднем. О подробностях соглашения с «Сан-Антонио» пока не сообщается.

Донатас Мотеюнас — 20-й номер драфта 2011 года. В НБА он защищал цвета «Хьюстон Рокетс» и «Нью-Орлеан Пеликанс». В регулярных чемпионатах он принял участие в 248 матчах, набирая в них 7,4 очка, собирая 3,8 подбора и совершая 1,1 результативной передачи в среднем.