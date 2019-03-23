В «Детройте» хотят заигрывать Михайлюка на позиции разыгрывающего

Главный тренер «Детройт Пистонс» Дуэйн Кейси считает, что атакующий защитник Святослав Михайлюк продолжает развиваться и имеет лучшие перспективы, если переквалифицируется в разыгрывающего, передаёт слова Кейси на своей странице в «Твиттере» обозреватель Род Бирд.

Михайлюк — 47-й номер драфта-2018. На ярмарке талантов он был выбран командой «Лос-Анджелес Лейкерс». В Калифорнии он получал игровое время практически в каждом матче, но в ходе сезона «озёрные» обменяли его в «Детройт Пистонс», получив в качестве компенсации Реджи Буллока. В Мичигане у украинца пока нет стабильной игровой практики, и по большей части он выступает в Лиге развития.

Всего в НБА он провёл 42 матча, набирая в них 3,2 очка, собирая 0,9 подбора и совершая 0,9 передачи.