«Бостон» может отказаться от подписания контракта с Монро

23 марта стало известно, что руководство «Бостон Селтикс» согласовало условия 10-дневного контракта с центровым Грегом Монро. Стороны были готовы поставить подписи под соглашениями, но теперь сделка под угрозой срыва.

Уже очевидно, что Монро совершенно точно не поможет «Бостону» в ближайшем матче команды. Кроме того, худшие опасения по поводу повреждения Арона Бэйнса не оправдались, что и вовсе может заставить «Селтикс» отказаться от идеи подписания контракта с баскетболистом, сообщает на своей официальной странице в «Твиттере» обозреватель Кит Смит.

Нынешний сезон Монро начинал в составе «Торонто Рэпторс». За канадскую команду он сыграл в 38 матчах, набирая 4,8 очка и собирая 4,1 подбора за 11,1 минуты игрового времени.