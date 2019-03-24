«Шарлотт» обыграл «Бостон», «Филадельфия» в гостях уступила «Атланте»

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Шарлотт Хорнетс» на домашней площадке принимал «Бостон Селтикс» и победил со счётом 124:117 (29:35, 34:29, 26:34, 35:19). Для «Селтикс» это поражение стало третьим кряду.

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2018/19

В параллельном матче «Атланта Хоукс» в упорном поединке обыграл «Филадельфию Сиксерс» — 129:127 (34:41, 40:27, 26:32, 29:27). Таким образом, «Сиксерс» прервали победную серию из шести матчей.

Ещё в одном матче «Вашингтон Уизардс» уступил «Майами Хит» со счётом 108:113 (27:25, 26:27, 26:26, 29:35).