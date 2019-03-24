Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

«Шарлотт» обыграл «Бостон», «Филадельфия» в гостях уступила «Атланте»

«Шарлотт» обыграл «Бостон», «Филадельфия» в гостях уступила «Атланте»
Баскетбол / НБА

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Шарлотт Хорнетс» на домашней площадке принимал «Бостон Селтикс» и победил со счётом 124:117 (29:35, 34:29, 26:34, 35:19). Для «Селтикс» это поражение стало третьим кряду.

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2018/19

В параллельном матче «Атланта Хоукс» в упорном поединке обыграл «Филадельфию Сиксерс» — 129:127 (34:41, 40:27, 26:32, 29:27). Таким образом, «Сиксерс» прервали победную серию из шести матчей.

Ещё в одном матче «Вашингтон Уизардс» уступил «Майами Хит» со счётом 108:113 (27:25, 26:27, 26:26, 29:35).

НБА - регулярный чемпионат
24 марта 2019, воскресенье. 01:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
124 : 117
(29:35, 34:29, 26:34, 35:19)
Бостон Селтикс
Бостон
Шарлотт Хорнетс: Уокер - 36, Бриджес - 20, Монк - 13, Уильямс - 13, Бэйкон - 11, Лэмб - 8, Эрнангомес - 8, Камински - 7, Грэм - 4, Бийомбо - 4, Мэк, Паркер
Бостон Селтикс: Ирвинг - 31, Браун - 29, Моррис - 15, Тейтум - 12, Розир - 12, Смарт - 6, Тайс - 5, Оджелей - 5, Уильямс - 2, Уонамэйкер, Хантер, Ябуселе, Дозьер
НБА - регулярный чемпионат
24 марта 2019, воскресенье. 02:30 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
129 : 127
(34:41, 40:27, 26:32, 29:27)
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Атланта Хоукс: Янг - 32, Принс - 23, Дедмон - 17, Лень - 14, Коллинс - 13, Хаертер - 7, Андерсон - 6, Бембри - 6, Адамс - 5, Картер - 3, Бэйзмор - 3, Дэвис
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 27, Батлер - 25, Симмонс - 21, Редик - 14, Харрис - 13, Скотт - 9, Эннис - 8, Макконнел - 5, Марьянович - 5, Паттон, Джонсон, Болден
Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент