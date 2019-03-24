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«Миннесота» обыграла «Мемфис», «Юта» разгромила «Чикаго»

«Миннесота» обыграла «Мемфис», «Юта» разгромила «Чикаго»
Баскетбол / НБА

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Мемфис Гриззлиз» на домашней площадке принимал «Миннесоту Тимбервулвз» и уступил со счётом 99:112 (25:25, 25:24, 18:35, 31:28). Таким образом, «Тимбервулвз» прервали серию из пяти поражений.

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2018/19

Главным героем встречи стал центровой «Миннесоты» Карл-Энтони Таунс, в активе которого 33 очка и 23 подбора. Дабл-дабл из 20 очков и 14 подборов оформил центровой «Мемфиса» Йонас Валанчюнас. 23 очка набрал разыгрывающий хозяев Майк Конли.

В параллельном матче «Чикаго Буллз» дома проиграл «Юте Джаз» со счётом 83:114 (18:33, 18:37, 25:21, 22:23). «Джаз» одержали шестую победу в последних семи матчах.

НБА - регулярный чемпионат
24 марта 2019, воскресенье. 03:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
99 : 112
(25:25, 25:24, 18:35, 31:28)
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Мемфис Гриззлиз: Конли - 23, Валанчюнас - 20, Райт - 12, Парсонс - 9, Дорси - 8, Холидэй - 7, Рэбб - 7, Ноа - 5, Уошберн - 3, Кабокло - 3, Картер - 2, Ватанабэ
Миннесота Тимбервулвз: Таунс - 33, Уиггинс - 22, Окоги - 17, Джонс - 12, Шарич - 11, Бэйтс-Диоп - 8, Толливер - 6, Дьенг - 3, Террелл, Бэйлесс, Уильямс, Рейнольдс, Гибсон
НБА - регулярный чемпионат
24 марта 2019, воскресенье. 03:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
83 : 114
(18:33, 18:37, 25:21, 22:23)
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Чикаго Буллз: Маркканен - 18, Фелисио - 10, Блэкени - 10, Лопес - 10, Селден - 9, Сэмпсон - 7, Харрисон - 6, Луваву-Кабарро - 5, Данн - 4, Арчидиаконоу - 4, Лавин
Юта Джаз: Гобер - 21, Митчелл - 16, Инглс - 13, Фэйворс - 13, Рубио - 12, Краудер - 11, Нето - 10, Корвер - 5, Ньянг - 4, О'Нил - 3, Сефолоша - 2, Митру-Лонг - 2, Юдо - 2
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