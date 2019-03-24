«Миннесота» обыграла «Мемфис», «Юта» разгромила «Чикаго»

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Мемфис Гриззлиз» на домашней площадке принимал «Миннесоту Тимбервулвз» и уступил со счётом 99:112 (25:25, 25:24, 18:35, 31:28). Таким образом, «Тимбервулвз» прервали серию из пяти поражений.

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2018/19

Главным героем встречи стал центровой «Миннесоты» Карл-Энтони Таунс, в активе которого 33 очка и 23 подбора. Дабл-дабл из 20 очков и 14 подборов оформил центровой «Мемфиса» Йонас Валанчюнас. 23 очка набрал разыгрывающий хозяев Майк Конли.

В параллельном матче «Чикаго Буллз» дома проиграл «Юте Джаз» со счётом 83:114 (18:33, 18:37, 25:21, 22:23). «Джаз» одержали шестую победу в последних семи матчах.