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Трипл-дабл Дончича помог «Далласу» разгромить «Голден Стэйт» в гостях

Трипл-дабл Дончича помог «Далласу» разгромить «Голден Стэйт» в гостях
Баскетбол / НБА

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Голден Стэйт Уорриорз» на домашней площадке принимал «Даллас Маверикс» и уступил с разгромным счётом 91:126 (22:37, 23:37, 24:34, 21:18). Таким образом, «Маверикс» прервали серию из трёх поражений.

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2018/19

Главным героем встречи стал форвард «Далласа» Лука Дончич, который оформил трипл-дабл из 23 очков, 11 подборов и 10 передач. 21 очко набрал Дирк Новицки. Близок к дабл-даблу был форвард Максимилиан Клебер, в активе которого 16 очков и 9 подборов.

Самым результативным в составе «Голден Стэйт» стал форвард Кевин Дюрант, набравший 25 очков. 19 очков набрал центровой Демаркус Казинс, 12 — у Кевона Луни.

НБА - регулярный чемпионат
24 марта 2019, воскресенье. 03:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Окленд
91 : 126
(22:37, 24:37, 24:34, 21:18)
Даллас Маверикс
Даллас
Голден Стэйт Уорриорз: Дюрант - 25, Казинс - 19, Луни - 12, Томпсон - 8, Кук - 7, Грин - 6, Маккинни - 5, Ли - 4, Йеребко - 3, Белл - 2, Игуодала, Эванс
Даллас Маверикс: Дончич - 23, Новицки - 21, Брокхофф - 17, Клебер - 16, Бёрк - 13, Брансон - 11, Джексон - 9, Харрис - 6, Финни-Смит - 5, Пауэлл - 4, Адетокунбо - 1, Ли, Макон
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