Трипл-дабл Дончича помог «Далласу» разгромить «Голден Стэйт» в гостях

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Голден Стэйт Уорриорз» на домашней площадке принимал «Даллас Маверикс» и уступил с разгромным счётом 91:126 (22:37, 23:37, 24:34, 21:18). Таким образом, «Маверикс» прервали серию из трёх поражений.

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2018/19

Главным героем встречи стал форвард «Далласа» Лука Дончич, который оформил трипл-дабл из 23 очков, 11 подборов и 10 передач. 21 очко набрал Дирк Новицки. Близок к дабл-даблу был форвард Максимилиан Клебер, в активе которого 16 очков и 9 подборов.

Самым результативным в составе «Голден Стэйт» стал форвард Кевин Дюрант, набравший 25 очков. 19 очков набрал центровой Демаркус Казинс, 12 — у Кевона Луни.