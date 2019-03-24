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«Портленд» дома победил «Детройт», «Финикс» проиграл в гостях «Сакраменто»

«Портленд» дома победил «Детройт», «Финикс» проиграл в гостях «Сакраменто»
Баскетбол / НБА

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Портленд Трэйл Блэйзерс» на домашней площадке принимал «Детройт Пистонс» и победил со счётом 117:112 (32:28, 27:28, 30:36 28:20). «Трэйл Блэйзерс» одержали шестую победу в последних семи матчах.

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2018/19

Одним из главных героев встречи стал разыгрывающий «Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард, в активе которого 28 очков и 9 передач. 22 очка набрал Аль-Фарук Амину, 16 — у Сета Карри.

Самым результативным в составе «Детройта» стал Блэйк Гриффин (27 очков). Дабл-дабл из 19 очков и 11 подборов оформил Андре Драммонд.

В параллельном матче «Сакраменто Кингз» дома обыграл «Финикс Санз» — 112:103 (19:32, 28:21, 32:22, 33:28). Для «Санз» это поражение стало третьим кряду.

НБА - регулярный чемпионат
24 марта 2019, воскресенье. 05:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
117 : 112
(32:28, 27:28, 30:36, 28:20)
Детройт Пистонс
Детройт
Портленд Трэйл Блэйзерс: Лиллард - 28, Амину - 22, Карри - 16, Нуркич - 15, Харклесс - 10, Кантер - 10, Коллинс - 9, Худ - 5, Лейман - 2, Тёрнер, Трент-мл., Леонард, Саймонс
Детройт Пистонс: Гриффин - 27, Джексон - 24, Драммонд - 19, Кеннард - 13, Галлоуэй - 9, Смит - 9, Мейкер - 6, Эллингтон - 5, Браун, Томас, Робинсон, Пачулия, Лойер
НБА - регулярный чемпионат
24 марта 2019, воскресенье. 05:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
112 : 103
(19:32, 28:21, 32:22, 33:28)
Финикс Санз
Финикс
Сакраменто Кингз: Хилд - 25, Барнс - 25, Багли III - 16, Фокс - 13, Бьелица - 13, Брюэр - 7, Богданович - 6, Куфос - 4, Коли-Стайн - 3, Феррелл, Мейсон, Бёркс
Финикс Санз: Букер - 32, Эйтон - 19, Дэниэлс - 16, Холмс - 14, Бриджес - 11, Бендер - 4, Окобо - 3, Мелтон - 3, Спалдинг - 1, Кроуфорд, Рид
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