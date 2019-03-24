«Портленд» дома победил «Детройт», «Финикс» проиграл в гостях «Сакраменто»

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Портленд Трэйл Блэйзерс» на домашней площадке принимал «Детройт Пистонс» и победил со счётом 117:112 (32:28, 27:28, 30:36 28:20). «Трэйл Блэйзерс» одержали шестую победу в последних семи матчах.

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2018/19

Одним из главных героев встречи стал разыгрывающий «Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард, в активе которого 28 очков и 9 передач. 22 очка набрал Аль-Фарук Амину, 16 — у Сета Карри.

Самым результативным в составе «Детройта» стал Блэйк Гриффин (27 очков). Дабл-дабл из 19 очков и 11 подборов оформил Андре Драммонд.

В параллельном матче «Сакраменто Кингз» дома обыграл «Финикс Санз» — 112:103 (19:32, 28:21, 32:22, 33:28). Для «Санз» это поражение стало третьим кряду.